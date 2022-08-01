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اليوم.. بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة مواطني المملكة لأمريكا لـ10 سنوات

اليوم.. بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة مواطني المملكة لأمريكا لـ10 سنوات
٠٩:٣١:٢٠ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

يبدأ، اليوم الاثنين، قرار تمديد تأشيرات الزيارة (B1/B2) لمواطني المملكة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

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كانت السفارة الأمريكية لدى الرياض قد أوضحت أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه نهاية شهر يناير الماضي.

وبموجب برنامج الإعفاء، يُعفى المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ويرغبون في تجديد تأشيراتهم السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرًا، من إجراء المقابلة الشخصية.

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المملكة امريكا تاشيرات الزيارة تاشيرات زيارة امريكا

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