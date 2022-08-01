المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يعلن قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم، قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2022، وجاءت المملكة في المركز الثاني، للدول القادرة على الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي.

وفي المركز الأول، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 71.4%، تلتها المملكة بنسبة بلغت 66.1%، وثالثًا قطر بنسبة 65.1%، ثم البحرين بنسبة 64.9%.

وحلّت سلطنة عمان في المركز الخامس بنسبة بلغت 61.6%، وسادسًا جاءت الكويت بنسبة 61.3%، ثم الأردن 57.7%، تلتها المغرب 54.9%، وأخيرًا تونس بنسبة بلغت 54%.

وقام مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي بتقييم 22 دولة عربية، بناء على مدى استعدادها الرقمي، وقدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

وأجري التقييم من خلال 9 ركائز رئيسة، استندت بياناتها إلى مجموعة من المؤشرات الدولية، التي حددت الفرص والتحديات المتاحة للدول العربية مجتمعة.

وتصنف دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي ضمن 3 مستويات:

– الدول القائدة

وهي الدول الرائدة والجاذبة للاستثمارات الدولية، وتحتل المرتبة من 1 إلى 6، وهي دول الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، والكويت.

– الدول الواعدة

وهي الدول ذات المسرعات الرقمية، وتتميز بجاذبيتها الاستثمارية، وتحتل المراتب من 7 إلى 12.

– دول تحتاج إلى تعزيز القدرات

هي الدول النشطة في التحول الرقمي، والتي يستوجب عليها ضخ المزيد من الاستثمارات، لتعزيز قدرات البنى التحتية الرقمية الخاصة بها، وتحتل المراتب من 13 إلى 22.

ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر حول مؤشر قيمة الاقتصاد الرقمي العربي، عبر موقع مركز الإحصاء الخليجي ( هنا ).