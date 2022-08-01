الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
موسم الأمطار.. 8 نصائح من “أمن الطرق” لقيادة آمنة
تريد تحسين دخلك وكسب الكثير من الأموال..7 نصائح لاكتشاف نقاط قوتك
يقترب من حاجز الـ20.. الدولار يقفز مقابل الجنيه المصري للمرة الأولى في تاريخه
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
“جدري القرود” في المنطقة العربية.. 12 إصابة و6 دول خارج دائرة المرض
المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يعلن قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022

أحدث الأخبار

آخر التطورات.. الأمن يقطع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء بالعراق

آخر التطورات.. الأمن يقطع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء بالعراق
٠٩:٢٧:٤٥ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم، أنها بدأت في قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجهات الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي أثناء تأمين ساحات التظاهر وأمر بـ “حماية المتظاهرين”، مشددًا على الأجهزة الأمنية العراقية بضرورة ضبط النفس وعدم الانخراط في الاحتكاكات.

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا بمظاهرات المنطقة الخضراء.

وأكدت وزارة الدفاع، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب ويقفون على مسافة واحدة منه، واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة ومنع أي خرق أمني.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير، والبعثات الدبلوماسية تواصل أعمالها بشكل طبيعي، مؤكدًا أن مسؤولية القوات المسلحة تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء، حيث تم نشر قوات أمنية إضافية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن.

وقبل أيام، اشتعلت أزمة في العراق، عقب اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، معلنين البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، ووصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء ثم إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى؛ فيما وردت أنباء عن تحرك أمني مكثف من قبل الحكومة العراقية، وتشديد وصل إلى حد إغلاق الطرق، ودعا رئيس الوزراء المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد السياسي لأنه يزيد من التوتر.

الكلمات الدلالية:
العراق الكاظمي المنطقة الخضراء بغداد تظاهرات العراق

مواد ذات صلة

المزيد
«تصفية تركة الراجحي»: طرح «الرياض جاليري» والأراضي المجاورة للبيع قريباً

«تصفية تركة الراجحي»: طرح «الرياض جاليري» والأراضي المجاورة للبيع قريباً

منذ 5 سنوات
«المغامسي»: على الأمة أن تدعم «الشعب السوري» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً

«المغامسي»: على الأمة أن تدعم «الشعب السوري» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً

منذ 6 سنوات
السديس يدشن الشاشات الإلكترونية الجديدة في المسجد النبوي

السديس يدشن الشاشات الإلكترونية الجديدة في المسجد النبوي

منذ 7 سنوات
حريق في شقة بـ«عريجاء الرياض» بسبب «البخور»

حريق في شقة بـ«عريجاء الرياض» بسبب «البخور»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *