آخر التطورات.. الأمن يقطع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء بالعراق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم، أنها بدأت في قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجهات الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي أثناء تأمين ساحات التظاهر وأمر بـ “حماية المتظاهرين”، مشددًا على الأجهزة الأمنية العراقية بضرورة ضبط النفس وعدم الانخراط في الاحتكاكات.

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا بمظاهرات المنطقة الخضراء.

وأكدت وزارة الدفاع، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب ويقفون على مسافة واحدة منه، واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة ومنع أي خرق أمني.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير، والبعثات الدبلوماسية تواصل أعمالها بشكل طبيعي، مؤكدًا أن مسؤولية القوات المسلحة تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء، حيث تم نشر قوات أمنية إضافية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن.

وقبل أيام، اشتعلت أزمة في العراق، عقب اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، معلنين البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، ووصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء ثم إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى؛ فيما وردت أنباء عن تحرك أمني مكثف من قبل الحكومة العراقية، وتشديد وصل إلى حد إغلاق الطرق، ودعا رئيس الوزراء المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد السياسي لأنه يزيد من التوتر.