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“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات في هذه المناطق بالرياض

“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات في هذه المناطق بالرياض
٠٩:٤٥:٣١ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كل من الزلفي، والغاط، والمجمعة، ورماح.

ونوه التنبيه بأن المنطقة قد تشهد – بمشيئة الله – أمطارًا رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية، مطالبًا بأخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنيًا السلامة للجميع.

وفي سياق متصل، قالت الإدارة العامة للمرور، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

ونصحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بـ”تويتر”، باتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة، وهي:

– استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.

– تجنب استخدام النور العالي تمامًا.

– تخفيف السرعة.

– عدم التوقف بشكل مفاجئ.

– تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.

– في حال تعثر القيادة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.

ومنذ أمس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى صباح اليوم الإثنين .

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أمطار الرياض أمن الطرق المرور السعودي تحذيرات أمنية

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