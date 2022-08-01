بالفيديو.. الشيخ الفوزان يوضح فضل شهر الله المحرم

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قال عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان: إنه قد حل علينا شهر كريم مبارك، وهو شهر الله المحرم.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره حساب فتاوى العلماء، أن شهر المحرم قال فيه النبي (صلى الله عليه وسلم): “أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم”، لافتًا إلى أنه شهر مبارك عظمه الله تعالى.

وأضاف أنه لعظمة وفضل هذا الشهر الكريم، عظمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأضافه إلى الله، حيث قال “شهر الله”، وهذه إضافة تفضيل وتكريم، وهو أيضًا من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر (رضي الله عنه) ليكون أول السنة الهجرية.

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وأشار إلى أنه من أعظم فضائل شهر المحرم، أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام لما أغرق الله فرعون وقومه فصامه شكرًا لله عز وجل، وصامه اليهود من بعده، فلما قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة مهاجرًا وجد اليهود يصومونه فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى (عليه السلام) فنحن نصومه. فقال (صلى الله عليه وسلم): “نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ أو “أولى بِمُوسَى مِنْكُمْ” فصامه (صلى الله عليه وسلم) وأمر بصيامه فصار صيامه سنة مؤكدة؛ لكنه (صلى الله عليه وسلم) أراد منا أن نخالف اليهود فـأمر بصوم يوم قبله وهو اليوم التاسع.