الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
صراع رئاسة وزراء بريطانيا.. تراس تتفوق بنقطة على منافسها سوناك
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صراع رئاسة وزراء بريطانيا.. تراس تتفوق بنقطة على منافسها سوناك

صراع رئاسة وزراء بريطانيا.. تراس تتفوق بنقطة على منافسها سوناك
٠٨:١٨:٢٤ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نالت المرشحة لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، وحزب المحافظين صاحب الأغلبية في البرلمان، ليز تراس، دعمًا جديدًا في سباق المنافسة على رئاسة وزراء بريطانيا.

وأعلن وزير المالية البريطاني، نديم الزهاوي، تأييده رسميًا ترشيح ليز تراس لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون، حسب صحيفة “تليجراف” البريطانية.

ورأى الزهاوي، كما نقلت “سكاي نيوز عربية” عما جاء في “تليجراف” أن وزيرة الخارجية ليز تراس: “ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن وتدير اقتصادنا بطريقة محافظة”.

وفي وقت سابق، تم إقصاء الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفا لريشي سوناك، المرشح الآخر على رئاسة وزراء بريطانيا، أوائل يوليو الماضي، من التنافس على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة في التصويت الأول.

وأضحى الزهاوي خارج السباق إلى “داونينغ ستريت”، إثر عدم حصوله على الحد الأدنى المطلوب وهو 30 صوتًا.

فيما حظيت تراس أيضًا بدعم كل من المدعية العامة سويلا برافرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجندهات، اللذين تم إقصاؤهما من السباق.

ويصوت أعضاء حزب المحافظين، صاحب الغالبية في مجلس العموم، عبر البريد، خلال شهر أغسطس الجاري، لاختيار خليفة جونسون، الذي أجبر على إعلان الاستقالة، أوائل يوليو، إثر سلسلة فضائح شهدتها حكومته، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة التصويت في الخامس من سبتمبر المقبل.

الكلمات الدلالية:
البرلمان البريطاني بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك ليز تراس نديم الزهاوي وزير المالية البريطاني

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