أمريكا.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كنتاكي المدمرة لـ28 شخصًا

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ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 28 شخصًا، ويُكثّف عناصر الإنقاذ في الولاية عمليات البحث عن ضحايا آخرين.

ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبلية متعذّرا في أعقاب الفيضانات التي حوّلت عددًا من الطرق أنهارًا، وحطّمت جسورًا وجرفت منازل، كما تتعقّد جهود الإنقاذ جرّاء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة.

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وسجّلت بعض مناطق شرق كنتاكي هطول أكثر من 20 سنتيمترًا من الأمطار في 24 ساعة.

وارتفع منسوب المياه في الفرع الشمالي من نهر كنتاكي في وايتسبرغ إلى 20 قدمًا في غضون ساعات، وهو أعلى بكثير من المستوى القياسي السابق البالغ 14.7 قدمًا.

وقال حاكم الولاية آندي بيشير لشبكة “إن بي سي”، إن “هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسببًا للدمار والقتلى التي نشهدها في تاريخنا، والأمطار تهطل في وقت نحاول مواصلة عمليات البحث”، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف “سنعمل على التوجّه من منزل إلى آخر للبحث عن أكبر عدد من الأشخاص. وسنعمل حتى تحت المطر. لكن الطقس يعقّد الوضع”.

وتابع: “سنعثر على جثث على مدى أسابيع، جُرف كثير منها لمسافة أمتار، ربما على مسافة أكثر من ربع ميل من المكان الذي فُقِد فيه أصحابها”.