الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب
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“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب

“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب
٠٧:٥٢:٥٤ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قالت الإدارة العامة للمرور، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

ونصحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بـ”تويتر”، باتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة، وهي:

– استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.

– تجنب استخدام النور العالي تمامًا.

– تخفيف السرعة.

– عدم التوقف بشكل مفاجئ.

– تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.

– في حال تعثر القيادة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.

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ادارة المرور القيادة الامنة القيادة في الضباب المرور

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