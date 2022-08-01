“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب

تواصل- فريق التحرير

قالت الإدارة العامة للمرور، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

ونصحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بـ”تويتر”، باتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة، وهي:

– استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.

– تجنب استخدام النور العالي تمامًا.

– تخفيف السرعة.

– عدم التوقف بشكل مفاجئ.

– تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.

– في حال تعثر القيادة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.