“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب
تواصل- فريق التحرير
قالت الإدارة العامة للمرور، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.
ونصحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على صفحتها بـ”تويتر”، باتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة، وهي:
– استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
– تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
– تخفيف السرعة.
– عدم التوقف بشكل مفاجئ.
– تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
– في حال تعثر القيادة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.