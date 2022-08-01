الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة في وقت مبكر.. النفط يهبط قبيل اجتماع “أوبك” لتحديد إنتاج سبتمبر
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مفاجأة في وقت مبكر.. النفط يهبط قبيل اجتماع “أوبك” لتحديد إنتاج سبتمبر

مفاجأة في وقت مبكر.. النفط يهبط قبيل اجتماع “أوبك” لتحديد إنتاج سبتمبر
٠٧:٥٥:٢٠ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل ترقب السوق والمستثمرين لاجتماع “أوبك” المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر المقبل، مُنيت أسعار النفط بخسارة مفاجئة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا أو 0.6% إلى 103.34 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.87 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتًا أو 0.7%، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 97.55 دولار عند بدء التداول في آسيا.

ويأتي هذا الهبوط؛ فيما كان سعر النفط قد ارتفع بواقع دولارين، يوم الجمعة الماضي، مستفيدًا من تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة، ومخاوف الأوربيين من خفض إمدادات روسيا.

ومع ذلك، أنهى برنت، وغرب تكساس الوسيط، شهر يوليو المنقضي، بخسائر شهرية ثانية على التوالي، للمرة الأولى منذ عام 2020، حين أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم “أوبك +” يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر.

وقال اثنان من ثمانية مصادر في “أوبك +”، في مسح أجرته وكالة “رويترز”، إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر المقبل، ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس الجاري، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتًا، حسبما نقل موقع “Investigg”.

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