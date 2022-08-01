خدمة اليوم.. إصدار ترخيص النقل المدرسي بـ 9 خطوات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إصدار ترخيص النقل المدرسي، حيث أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذه الخدمة الإلكترونية، تقدَّم للمنشآت لإصدار ترخيص النقل المدرسي ومزاولة أعماله، ولكن عن طريق بعض الخطوات وتوفر بعض الشروط:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة النقل البري.

2 – من قائمة التراخيص اختيار التراخيص المقيدة، ثم تقديم طلب ترخيص مقيد.

3 – اختر نوع النشاط، ثم املأ نموذج إصدار طلب ترخيص مقيد، ثم (إرسال).

4 – يتم دراسة الطلب، ومن ثم الموافقة عليه.

5 – استكمل متطلبات وشروط الحصول على ترخيص نهائي.

6 – لطلب ترخيص النقل المدرسي نهائي، ادخل إلى بوابة نقل البري.

7 – من قائمة التراخيص، اختر طلبات التراخيص، ثم إصدار ترخيص، واختيار فئة الترخيص، وترخيص مقيد.

8 – املأ نموذج إصدار ترخيص نهائي، ثم اضغط على (إصدار).

9 – يتم دراسة الطلب، ومن ثم الموافقة عليه.

* المتطلبات:

1 – سجل تجاري ساري المفعول.

2 – الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

3 – شهادة الزكاة والدخل.

4 – رخصة ممارسة النشاط التجاري.

5 – توفير الحد الأدنى من عدد المركبات (2).

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “+966118261111 “،و أنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.