الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على السيرة الذاتية للأمين العام الجديد لـ”أوبك”
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تعرف على السيرة الذاتية للأمين العام الجديد لـ”أوبك”

تعرف على السيرة الذاتية للأمين العام الجديد لـ”أوبك”
٠٧:٤٣:٤٤ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ، اليوم الاثنين، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الكويتي هيثم الغيص، في مباشرة عمله في منصبه الجديد، خلفًا للنيجيري محمد باركيندو.

ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته كمرشح دولة الكويت لهذا المنصب، في الثالث من يناير الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد، بخاصية الفيديو كونفرانس.

تولى الغيص منصب محافظ الكويت لدى أوبك من عام 2017 وحتى 2021، كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط.

وشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة ولديه إسهامات متنوعة داخل المنصة وعلى مستوى مجلس محافظيها. وفي مؤسسة البترول الكويتية شغل الغيص منصب مدير إدارة البحوث، وكان أيضًا نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

وتدرج الغيص وظيفيًا في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات، وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل أيضًا منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

وفي أول تصريحاته عن مهمته الجديدة، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الكويتي هيثم الغيص، إن لديه تطلعات وأفكارًا سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية، وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها، حسب “CNBC”.

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