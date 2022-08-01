“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

كما توقع أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو مترفي الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 350 كيلو مترفي الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو مترفي الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كيلو مترفي الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كيلو مترفي الساعة تصل إلى 40 كيلو مترفي الساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.