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استشاري يوضح العلاقة بين إيقاف التدخين وتحسن «ارتجاع المريء»
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صحة

استشاري يوضح العلاقة بين إيقاف التدخين وتحسن «ارتجاع المريء»

استشاري يوضح العلاقة بين إيقاف التدخين وتحسن «ارتجاع المريء»
٠٢:٥٥:٠١ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بالإقلاع عن التدخين للحفاظ على الصحة بصفة عامة، وتحسين حالات ارتجاع المريء.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إيقاف التدخين يؤدي إلى تحسن مشاكل ارتجاع المريء بنسبة كبيرة.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسن أعراض ارتجاع المريء بنسبة 44%، كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات”.

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