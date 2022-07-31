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يلهج بدعاء المصيبة.. فيديو مؤثر لصاحب منزل أغرقته الأمطار
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يلهج بدعاء المصيبة.. فيديو مؤثر لصاحب منزل أغرقته الأمطار

يلهج بدعاء المصيبة.. فيديو مؤثر لصاحب منزل أغرقته الأمطار
٠٢:٣٦:٢٥ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت أمطار الرياض بالرغم من نفعها عن جانب آخر من خراب بعض الذمم من أصحاب المهن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمالك منزل خرت عليها السيول من كل ركن من أركانه.

وفي الفيديو المتداول، تظهر المياه تخرج من السقف من كل شبر فيه، وقد أغرقت الأرض والحوائط والمفروشات والأجهزة وجميع الأغراض وكافة ما في المنزل.

وبدا صاحب البيت في ذهول مما حدث في بيته، وهو يدعو الله أن يجازي من كان السبب في هذا الخلل الرهيب الذي حول بيته إلى بركة من المياه، فكيف يعيش وأين يأوي بعدما تحول بيته إلى بركة من المياه.

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