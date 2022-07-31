وزارة البيئة: 4 فوائد لتربية الدجاج في المزارع.. العدد حسب المساحة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بتربية الدجاج في المزارع.

أوضحت الوزارة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حساب “الإرشاد الزراعي”، أن تربية الدجاج في المزارع لها فوائد كثيرة منها ما يلي:

– تتغذى على الحشرات

– تقضي على الزواحف

– تقلل تكاثر الحشرات

– تكافح الحشائش

وأضافت إدارة الإرشاد الزراعي “ينصح بتحديد الأعداد بما يتناسب مع مساحة المزرعة، ولا يناسب تربيتها في حقول الخضار والورقيات لأنها تتغذى عليها”.