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اختصارات مهمة تسهل التعامل مع مقاطع اليوتيوب
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تقنية

اختصارات مهمة تسهل التعامل مع مقاطع اليوتيوب

اختصارات مهمة تسهل التعامل مع مقاطع اليوتيوب
٠١:٥٢:٣١ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعض الاختصارات المهمة للتعامل مع مقاطع الفيديو بسهولة.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تتصفح اليوتيوب عبر جهازك الكمبيوتر؛ فهذه اختصارات مهمة تسهل من تعاملك مع المقاطع بشكل أسرع”.

وتشمل الاختصارات أيضاً عمليات التشغيل والإيقاف والعودة للخلف أو التقديم للأمام بكل سهولة بضغط زر.

وتتيح الاختصارات أيضا إعادة المقطع من البداية أو زيادة سرعة العرض أو تبطيء العرض وأيضا تشغيل الترجمة.

الكلمات الدلالية:
اليوتيوب عبدالعزيز الحمادي مقاطع الفيديو

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