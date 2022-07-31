لطلاب الجامعات.. أرامكو تعلن عن برنامج تدريب بمكافأة شهرية وسكن ومواصلات مجانية

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أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2022م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج:

برنامج التدريب الجامعي:

الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

توفر أرامكو فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

الشروط:

برنامج التدريب الجامعي:

يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا البرنامج:

راتب شهري.

سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.

المواصلات حسب خطة الشركة.

تأمين طبي حسب خطة الشركة.

سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن (فقط للتدريب الجامعي).

تواريخ هامة:

التدريب الجامعي:

يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 06 سبتمبر 2022م.

سيقام اللقاء التعريفي في يومي 04 و 05 سبتمبر 2022م.

التدريب لطلبة الكليات المهنية:

يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 04 سبتمبر 2022م.

سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج في يومي 31 أغسطس و 01 سبتمبر 2022م.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل بمشيئة الله اليوم الإثنين (الساعة الثامنة صباحاً) بتاريخ 1444/01/03هـ الموافق 2022/08/01م.

وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/10هـ الموافق 2022/08/08م (الساعة الثالثة والنصف مساءً).

يتم التقديم من خلال الروابط التالية:

1- برنامج التدريب الجامعي – (اضغط هنا).

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية – (اضغط هنا).