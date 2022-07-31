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وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين (SCA)» للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين (SCA)» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين (SCA)» للعمل في الرياض
٠١:١٣:٢٦ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة المقاولين (SCA) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مسؤول معايير العمل
ـ موظف المشتريات
ـ قائد فريق الترخيص
ـ مسؤول المعارض والمؤتمرات
ـ رئيس فريق المعارض والمؤتمرات
ـ محاسب
ـ رئيس فريق المقاولات الإلكترونية
ـ مدير إدارة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
شروط الوظائف فرص مسئول معايير وظائف شاغرة

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