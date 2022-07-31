فيديو يحبس الأنفاس.. السيول تفاجئ شابًا يسبح في أحد الأودية بسلطنة عمان

تواصل- فريق التحرير:

تشهد دول الخليج موجة من الطقس المتغير، والتي أسفرت عن هطول أمطار غزيرة وسيول أغرقت العديد من الشوارع والمناطق وأدت إلى جريان الأودية.

وفي سلطنة عمان تداول نشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو لمجموعة من الشبان يسبحون في وادي الحوقين بولاية الرستاق، قبل أن تفاجئهم السيول الجارفة.

وأظهر الفيديو هروب الشبان أمام السيل الشديد، لكنها طالت أحدهم وكادت أن تفتك به إلى أماكن منخفضة، لولا تدخل أحد زملائه وآخرين لإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأدت السيول في سلطنة عمان، إلى جريان وادي الحوقين بنيابة الحوقين التابعة لولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، جراء الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان حاليًّا.

وحسب إعلام محلي، شهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة شمال سلطنة عُمان هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، متأثرة بالحالة الجوية، ما أدى إلى جريان عدد من الشعاب والأودية.