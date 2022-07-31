بهدف التعريف بأنشطتها… اتفاقية شراكة بين «جمعية مُعين» و«صحيفة تواصل»

تواصل – فريق التحرير

وقعت جمعية مُعين لتأهيل النزيل مساء أمس الأحد 2 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م اتفاقية شراكة مع صحيفة تواصل الإلكترونية.

وتهدف الجمعية من هذه الشركة إلى إبراز دورها تجاه المجتمع والتعريف بخدماتها وأنشطتها وبرامجها من خلال مشروع (أثر ووصول لخدمات جمعية مُعين) الذي تنفذه صحيفة تواصل الإلكترونية عبر تقديم مجموعة من الخدمات الإعلامية والإعلانية المتكاملة.

وتم توقيع العقد بحضور كل من الأستاذ/ ناصر بن عايش البقمي الأمين العام جمعية مُعين لتأهيل النزيل والأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن العريدي المدير العام لصحيفة تواصل الإلكترونية.

وتعد جمعية مُعين لتأهيل النزيل بمنطقة الرياض أول جهة خيرية في المملكة متخصصة في تدريب وتأهيل وتمكين نزلاء المراكز ودور الملاحظة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من جانبه أوضح الأستاذ/ عبد الله بن معدّي العتيبي المدير التنفيذي للجمعية أن من أبرز الأهداف للجمعية تتمثل في:

– تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي.

– مساعدة الأيتام والنزلاء على النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي.

– مد يد العون لهم على فهم ذواتهم من حيث تنمية قدراتهم ومواهبهم.

– مساندتهم في اكتساب مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع.

كما تعمل الجمعية اعتماداً على نهج جديد في مجال مشاريع التدريب والتأهيل والتمكين لنزلاء المراكز ودور الملاحظة وتعتمد في هذا الصدد على ما تمتلكه من قدرات تخصصية عالية تفتح أمامها الكثير من الآفاق.

يذكر أن للجمعية عدداً كبيراً من المشاريع الخيرية الخاصة بالأيتام والمعاقين والمسنين والنزلاء كما يضم مجلس إدارتها كوكبة من المتخصصين في هذا المجال.