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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 3 محرم
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 3 محرم

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 3 محرم
١٢:٣١:٤٥ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 3 محرم 1444 هجرية، الموافق 1 أغسطس 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:32

المدينة – 4:25

الرياض – 3:56

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:00

المدينة – 7:06

الرياض – 6:38

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:30

المدينة –  8:36

الرياض – 8:08

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:38 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:55 بمشيئة الله.

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