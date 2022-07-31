مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 3 محرم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 3 محرم 1444 هجرية، الموافق 1 أغسطس 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:32
المدينة – 4:25
الرياض – 3:56
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:00
المدينة – 7:06
الرياض – 6:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:30
المدينة – 8:36
الرياض – 8:08
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:38 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:55 بمشيئة الله.