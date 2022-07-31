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شاهد.. السيول تجد طريقها وتملأ الآبار غرب الرياض
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محليات

شاهد.. السيول تجد طريقها وتملأ الآبار غرب الرياض

شاهد.. السيول تجد طريقها وتملأ الآبار غرب الرياض
١٢:٠٤:٠٤ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جريان السيول حتى تصل إلى آبار في أشيقر بئر باب العقلة بالقرية التراثية، وذلك الأحد شمال غرب الرياض نجد العذية.

وأظهر الفيديو انجراف السيول بشكل شديد إلى أحد الآبار، حيث انهمرت داخل البئر.

وبسبب السيول التي ملأت الشوارع في الرياض، نشر مغردون فيديو يوثق نداء مؤذن أحد مساجد الرياض، بأن لا يخرج الناس من بيوتهم للصلاة في المساجد نظرًا لخطورة ذلك عليهم بسبب السيول والأمطار التي أغرقت الشوارع.

وسُمع المؤذن وهو ينادي في مكبر الصوت ويقول “صلوا في رحالكم”.

وتزامنًا مع الأجواء غير العادية وأمطار البركة التي تواصل السقوط على الرياض، نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة رعدية هائلة لا تتوقف جنوب الحريق بالرياض.

وتشهد الرياض موجة غير مسبوقة من الأمطار في فصل الصيف، حيث هطلت أمطار الخير، اليوم الأحد، على كافة أحياء مدينة الرياض والتي حولت الشوارع إلى أنهار في مشهدٍ غير معتاد في منتصف فصل الصيف.

وتصدر هاشتاق #الرياض الترنيد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسيول على عدة أماكن أوقفت حركة المرور.

ونشر مغردون أمطارًا من جنوب الرياض، والتي أظهرت السيول التي أغرقت الشوارع، كما وصلت السيول للدائري الجنوبي.

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا، من تواصل الأمطار على الرياض حتى الساعة الثانية من صباح الإثنين، مطالبًا بتوخي الحيطة والحذر.

الكلمات الدلالية:
الابار السعوديه امطار الرياض سيول الرياض

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