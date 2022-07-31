أدهش الأطباء.. حالة نادرة لوجود جنين داخل جنين حديث الولادة

تواصل ـ فريق التحرير:

دهشة تعرض لها عدد من أطباء جامعة المنصورة المصرية أثناء إجراء فحوصات طبيعية للاطمئنان على رضيعة حديثة الولادة، حيث اكتشفوا جنينا داخل بطنها.

وتعرف هذه الحالة النادرة باسم علمي بـ”جنين داخل الجنين” (Fetus in fetu)، وهي نادرة الحدوث حيث لم يتم تسجيل سوى 200 حالة بهذا الشكل على مستوى العالم حتى الآن.

ويقول أحد الأطباء الذي اكتشفوا الحالة أن “أهالي الطفلة التي ولدت يوم الخميس الماضي جاؤوا للاطمئنان عليها بعد ولادتها، وعند إجرائه الفحوصات عليها تبين وجود ورم في بطن الطفلة غير واضح بالعين المجردة، الأمر الذي يحتاج المزيد من الفحوصات حيث كان هناك شك في وجود ورم أو حالة جنين داخل الجنين”.

بعد إرسال للأشعة المقطعية، تبين أن الأمر يتعلق بـ”الحالة النادرة وهي أشبه بورم في بطن الطفلة يتكون داخله هيكل جنين به فقرات ودم”.