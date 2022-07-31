عاجل.. «المرئي والمسموع» تستحدث إصدار تراخيص للأفراد لتقديم محتوى إعلاني بقيمة 15 ألف ريال لـ 3 سنوات

تواصل- فريق التحرير:

تنظيمًا للمحتوى الإعلامي في المملكة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصًا يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي القرا إسهامًا في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.

وحظرت الهيئة من الشركات والمؤسسات من الإعلان مع الأشخاص الذين لم يصدر لهم ترخيص.

وتبلغ قيمة الترخيص 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات.

وأفادت هيئة المرئي والمسموع، أن ترخيص “موثوق” يستهدف تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي ويشمل المواطنين والمقيمين خارج المملكة ويجب على الفرد استخراج الترخيص قبل أي علاقة تعاقدية.

وفي التفاصيل، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحداث ترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/ 10/ 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي. كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي ستُعلَن، وأن تكون مرخَّصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدَّمة من قِبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت (مقاطع، أو صورًا، أو صورًا متحركة، أو نصوصًا، أو عبارات.. وغيرها).