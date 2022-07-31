بالأسماء.. تشكيل المجلس الاستشاري الموحد التابع لرئاسة شؤون الحرمين

تواصل- فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري الموحد التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها لشؤون المسجد النبوي .

وسيكون المجلس برئاسة الشيخ “السديس”، وعضوية كل من :-

1- الدكتور سعد بن محمد المحيميد نائباً

2- الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري عضواً.

3- الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي عضواً.

4- الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني عضواً.

5- الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي عضواً.

6- الدكتور محمد بن أحمد الخضيري عضواً.

7- الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان عضواً.

8- الأستاذ محمد بن مصلح الجابري عضواً.

9- الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري عضواً.

10- الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي عضواً.

11- الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني عضواً.

12- الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود عضواً.

13- الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي عضواً.

14- سعادة الدكتورة العنود بن خالد العبود عضواً.

15- الأستاذ طلال بن صالح الثقفي عضواً.

16- المهندس سلطان بن عاطي القرشي عضواً.

17- المهندس محمد بن سليمان الوقداني عضواً.

18- المهندس ماهر بن منسي الزهراني عضواً.

19- الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي عضواً.

20- الأستاذ نايف بن مشهور المطرفي عضواً.

21- الأستاذ سمير بن سعد السويهري عضواً.

22- الأستاذ وسام بن محمد مقادمي عضواً.

23- الأستاذ هاني بن حسني حيدر عضواً.

24- الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي أميناً.

25- الأستاذ فخري بن جنيد فيض مساعداً للأمين.