«سار» تعلن حاجتها لموظفين.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي مبيعات خدمات الشحن

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق.

خبرة 3 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة.

خبرة سابقة في المبيعات داخل شركة كبيرة

المسؤوليات الوظيفية:

فهم استراتيجية قسم المبيعات وخطط العمل وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمبيعات لتحقيق أهداف النمو.

مواكبة عروض خدمات الشحن واتجاهات السوق واحتياجات العملاء ، وبناء علاقات قوية مع العملاء ، وبالتالي زيادة أداء المبيعات إلى الحد الأقصى.

يستجيب لمتطلبات العميل لاتفاقيات الخدمة المستمرة ويتتبع تنفيذ الأنشطة ذات الصلة.

ينسق مع الإدارات الداخلية الأخرى لضمان التواصل الفعال للتحديثات / الإضافات للاتفاقيات الحالية.

يدير محفظة العملاء الحالية ، وتكرار الأعمال ، ويضمن الدعم المستمر الذي يؤدي إلى نمو الأعمال.

يقدم تقارير منتظمة حول الاتصالات المتعلقة بالعميل إلى مديري المبيعات.

الوصول إلى العملاء الجدد من خلال حلول الخدمة لضمان نمو الأعمال الجديدة والمساهمة في إجمالي الإيرادات / إستراتيجية مبيعات أوراق العميل.

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع لينكدإن:

رابط التقديم: (اضغط هنا)