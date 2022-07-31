شروط وتفاصيل ورابط القبول في كلية الجبيل الصناعية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قطاع التعليم في الهيئة الملكية في الجبيل عن بدء التقديم في الكلية عن طريق بوابة التسجيل الموحد.

ويتم القبول في الكلية لدرجة الشهادة الجامعية المتوسطة أو درجة البكالوريوس من خلال بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في التقديم.

ومن المقرر أن يتم التقديم في الأقسام الأكاديمية والتخصصات الخاصة بمرحلة البكالوريوس بشكل إلكتروني لجميع الطلاب في المملكة.

شروط القبول في كلية الجبيل الصناعية

• يشترط أن يكون الطالب مواطن أو من أم سعودية.

• أن لا يزيد عمر الطالب عن (23) سنة ولا تزيد المدة الخاصة بحصوله على شهادة الثانوية عن خمسة سنوات.

• أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم (العلوم الطبيعية) وبأقل تقدير(جيد).

• يشترط أن يكون كل طالب من الحاصلين على النتيجة الخاصة باختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لجميع التخصصات العلمية.

• يشترط على موظف القطاع الخاص أو موظف الجهات الحكومية أن يقوم بتقديم خطاب تعريفي من جهة العمل التي يتبع لها يفيد بأنه لا يزال على قوة العمل.

• أن يجتاز كل متقدم الكشف الطبي.

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شروط القبول لدرجة البكالوريوس

– أن يكون الطالب مواطن أو أن يكون من أم سعودية.

– يتطلب التقديم أن يكون المتقدم أحد الخريجين من كلية الجبيل الصناعية وأن لا يقل المعدل التراكمي الخاص به عن (2,75 من 4.00).

– يتوجب أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة الدبلوم في العلوم بأي من التخصصات التي يتم الإعلان عنها.

– يشترط أن لا تزيد مدة الحصول على شهادة الدبلوم في العلوم عن (خمسة) سنوات ومن حق مجلس الكلية أن يستثني هذا الشرط.

– يشترط أن يتم اجتياز الكشف الطبي.

– أن يكمل كل طالب دراسته بنجاح بأي مقررات تأهيلية أو مقررات تكميلية يتم تحديدها من جانب مجلس الكلية وهو شرط أساسي من أجل الالتحاق في برنامج البكالوريوس.

رابط التقديم في كلية الجبيل الصناعية

ويمكن التسجيل الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية لـ الجبيل وينبع للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٤هـ من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكنك الاطلاع على الدرجات العلمية والتخصصات المتاحة من خلال الرابط: (اضغط هنا).

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