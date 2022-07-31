أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الأحد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار تناولتها اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

أمطار غزيرة على الرياض.. والدفاع المدني يحذر (فيديو)

شهد منطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.. اقرأ المزيد هنا:

التجارة: إسقاط عضوية اثنين من أعضاء غرفة نجران.. وانتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد

أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، قرارًا وزاريًا بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحل كافة المجلس للدورة الحالية.. اقرأ المزيد بالضغط هنا :

كل ما تريد معرفته عن الضمان الاجتماعي المطور .. موعد الصرف وشروط الاستحقاق وآلية الاعتراض

يترقب المواطنون في المملكة، موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444هـ، حيث يأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة الدعم الحكومي التي جاءت استجابة.. لقرائة المزيد اضغط هنا :

4 نصائح لمرضى الربو.. ماذا تفعل عند هطول الأمطار؟

شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار.

وأفادت الوزارة أن ‏تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو للمصابين به، لذا يجب.. اقرأ المزيد هنا :

رغم انحصاره في «المثليين جنسيًا».. كيف ينتقل جدري القرود إلى الأطفال؟.. نصائح هامة

فتح إعلان منظمة الصحة العالمية، عن إصابة 80 طفلًا بجدري القرود، بابًا آخر من القلق في العالم، خاصة أن هذا المرض شبه مُتحصّر في فئة البالغين ” مثلي الجنس”.. الموضوع كاملًا هنا :

مواطن مشهور برعاية القطط: كل هذا الرزق من الله بسبب إطعامهم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين الذين يشتهرون بتربية القطط وإطعامها داخل مزرعته.

وأظهر الفيديو، المواطن وهو يحمل قطة على أحد كتفيه وهي.. لقراءة المزيد اضغط هنا :

« مقتدى الصدر» يدعو الجميع لمناصرة المتظاهرين للتحرر من «الاحتلال الإيراني»

ثمن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، جهد المتظاهرين في السيطرة على المنطقة الرئاسية بوسط بغداد وأطلق على هذه الإنجاز “تحرير المنطقة الخضراء” ، داعيا في الوقت نفسه العراقيين إلى.. المزيد هنا :

وفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله.. اقرأ الموضوع كاملًا بالضغط هنا :

مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، أنها ستصدر، بداية من يوم غد الإثنين، تأشيرات الزيارة (B1/B2) للمواطنين مدتها.. واصل قراءة الموضوع من هنا:

اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من إساءة استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، قائلة إنها قد تؤدى إلى الوفاة.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسايها على “تويتر”، أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير.. المزيد هنا :

بعد السيول الجارفة في الإمارات.. 80% من المتضررين يعودون إلى بيوتهم وتفعيل خطط الطوارئ

في آخر تطورات حالة الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت السلطات عودة 80% من المتضررين إلى بيوتهم، وذلك بعد تأمينها من قبل.. المزيد هنا :