وزارة التجارة: إسقاط عضوية اثنين من أعضاء غرفة نجران.. وانتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، قرارًا وزاريًا بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحل كافة المجلس للدورة الحالية (1442 – 1446هـ).

وكشفت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أنه نظرًا لثبوت تجاوز مجلس إدارة غرفة نجران حدود صلاحياته، مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها.

وأوضحت الوزارة على حسابها أن وزير التجارة أصدر قرارًا وزاريًا بإسقاط عضوية هذين العضوين.

وأكدت الوزارة على دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشيح يوم الأحد 27 / 3 / 1444هـ.