«الخضيري»: أطعمة تحتوي على مضادات «الليكوباين» للوقاية من السرطان

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نصح د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات بتناول بعض الأطعمة المفيدة للوقاية من السرطان.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من مضادات السرطان الليكوباين في الطماطم، والسيلينيوم موجود في الثوم والبصل والجرجير والورقيات الحارة كالكراث والبصل الأخضر”.

وأضاف الخضيري الليكوباين، مضاد قوي يمنع ويقي من أمراض السرطانات بإذن الله.

وتابع د. فهد الخضيري “من الأشياء التي قد تكون من مسببات السرطان الاكريليمايد الموجود في النشويات المحترقة والبطاطا المحترقة والهيدروكربونات”.