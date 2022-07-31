مشهد نادر الحدوث.. سحابة رعدية هائلة تغطي جنوب الحريق بالرياض (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تزامنًا مع الأجواء غير العادية وأمطار البركة التي تواصل السقوط على الرياض، نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة رعدية هائلة لا تتوقف جنوب الحريق بالرياض.

والتقط مواطنًا الفيديو على أحد الطرق والذي أظهر مواصلة السحابة الرعدية، في مشهد نادر الحدوث وخاصة في فصل الصيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، فيديو يوثق نداء مؤذن أحد مساجد الرياض، بأن لا يخرج الناس من بيوتهم للصلاة في المساجد نظرًا لخطورة ذلك عليهم بسبب السيول والأمطار التي أغرقت الشوارع.

وسُمع المؤذن وهو ينادي في مكبر الصوت ويقول “صلوا في رحالكم”.

وتشهد الرياض موجة غير مسبوقة من الأمطار في فصل الصيف، حيث هطلت أمطار الخير، اليوم الأحد، على كافة أحياء مدينة الرياض والتي حولت الشوارع إلى أنهار في مشهدٍ غير معتاد في منتصف فصل الصيف.

وتصدر هاشتاق #الرياض الترنيد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسيول على عدة أماكن أوقفت حركة المرور.

ونشر مغردون أمطارًا من جنوب الرياض، والتي أظهرت السيول التي أغرقت الشوارع، كما وصلت السيول للدائري الجنوبي.

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا، من تواصل الأمطار على الرياض حتى الساعة الثانية من صباح الإثنين، مطالبًا بتوخي الحيطة والحذر.