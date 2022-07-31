الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
صافرات الإنذار تدوي في كوسوفو وأنباء عن اجتياح القوات الصربية للبلاد (فيديو)
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دولي

صافرات الإنذار تدوي في كوسوفو وأنباء عن اجتياح القوات الصربية للبلاد (فيديو)

صافرات الإنذار تدوي في كوسوفو وأنباء عن اجتياح القوات الصربية للبلاد (فيديو)
٠٩:٤٠:٣٦ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دوت أصوات صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد؛ للتحذير من غارات جوية محتملة بمدينة Mitrovica في كوسوفو على الحدود مع صربيا.

فيما تداولت أخبار تقول إن القوات الصربية دخلت كوسوفو وسماع المواطنين لإطلاق نار وأنباء عن توتر بين البلدين.

وأمس السبت، وعلى ما يبدو أنه بوادر لتجدد الحرب بين صربيا وكوسفو؛ قال وزير خارجية صربيا نيقولا سيلاكوفيتش إن سلطات الألبان في إقليم كوسوفو الانفصالي تخطط لإعداد “جحيم لصرب كوسوفو”.

ولفت سيلاكوفيتش إلى أنهم يخططون لاتخاذ خطوات جديدة لإلغاء وثائق وأرقام السيارات الصادرة عن القيادة الصربية.

وأشار سيلاكوفيتش إلى أنه “بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي فإن الجانب الألباني في كوسوفو وميتوخيا يعد لـ”جحيم حقيقي” للصرب في الأيام المقبلة”.

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اجتياح القوات القوات الصربية صافرات الإنذار كوسوفو

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