الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
نتيجة الأمطار الغزيرة.. مؤذن أحد مساجد الرياض : صلوا في رحالكم
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محليات

نتيجة الأمطار الغزيرة.. مؤذن أحد مساجد الرياض : صلوا في رحالكم

نتيجة الأمطار الغزيرة.. مؤذن أحد مساجد الرياض : صلوا في رحالكم
٠٩:٠١:٢٥ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق نداء مؤذن أحد مساجد الرياض، بأن لا يخرج الناس من بيوتهم للصلاة في المساجد نظرًا لخطورة ذلك عليهم بسبب السيول والأمطار التي أغرقت الشوارع.

وسُمع المؤذن من خلال الفيديو ، وهو ينادي في مكبر الصوت ويقول “صلوا في رحالكم”.

وتشهد الرياض موجة غير مسبوقة من الأمطار في فصل الصيف، حيث هطلت أمطار الخير، اليوم الأحد، على كافة أحياء مدينة الرياض والتي حولت الشوارع إلى أنهار في مشهدٍ غير معتاد في منتصف فصل الصيف.

وتصدر هاشتاق #الرياض الترنيد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسيول على عدة أماكن أوقفت حركة المرور.

ونشر مغردون مشاهد لأمطار من جنوب الرياض، والتي أظهرت السيول التي أغرقت الشوارع، كما وصلت السيول للدائري الجنوبي.

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا، من تواصل الأمطار على الرياض حتى الساعة الثانية من صباح الإثنين، مطالبًا بتوخي الحيطة والحذر.

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