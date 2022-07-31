أمطار غزيرة على الدائري الغربي بالرياض.. والدفاع المدني يحذر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد الدائري الغربي في الرياض، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ونشر الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو من خلاله أمطار الدائري الغربي بالرياض.

في سياق متصل، نشر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، مقطع فيديو وثق من خلاله أجواء الرياض بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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من جهته، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة 2 صباح يوم غد الإثنين .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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