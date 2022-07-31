الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سيول الدائري الجنوبي في الرياض توقف حركة المرور
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محليات

شاهد.. سيول الدائري الجنوبي في الرياض توقف حركة المرور

شاهد.. سيول الدائري الجنوبي في الرياض توقف حركة المرور
٠٨:٥٢:٥٣ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت أمطار الخير، اليوم الأحد، على كافة أحياء مدينة الرياض والتي حولت الشوارع إلى أنهار في مشهدٍ غير معتاد في منتصف فصل الصيف.

وتصدر هاشتاق #الرياض الترنيد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسيول على عدة أماكن أوقفت حركة المرور.

ونشر مغردون أمطارًا من جنوب الرياض، والتي أظهرت السيول التي أغرقت الشوارع، كما وصلت السيول للدائري الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى وقف حركة المرور بشكل كبير.

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا، من تواصل الأمطار على الرياض حتى الساعة الثانية من صباح الإثنين، مطالبًا بتوخي الحيطة والحذر.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض الدائري الجنوبي الرياض سيول

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