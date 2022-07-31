الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الجوازات»: «سجل الأسرة» وثيقة لا تمكّن حاملها من السفر لدول مجلس التعاون
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«الجوازات»: «سجل الأسرة» وثيقة لا تمكّن حاملها من السفر لدول مجلس التعاون

«الجوازات»: «سجل الأسرة» وثيقة لا تمكّن حاملها من السفر لدول مجلس التعاون
٠٩:٠٥:٥٠ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للجوازات أن “سجل الأسرة” هو مجرد وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون.

وكانت الأحوال المدنية قد أتاحت خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج من خلال منصة “أبشر”.

وقالت الأحوال المدنية: “إن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد دون الحاجة لزيارتنا”.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أعلنت عن الضوابط التي يتم بموجبها تسجيل أسماء المواليد في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ”ال” في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، وتسجيل أسماء المواليد مجردة من الألقاب مثل “السيد”، فلا يتم إضافة لقب السيد للأسماء.

الكلمات الدلالية:
الجوازات سجل الأسرة مجلس التعاون منصة أبشر

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