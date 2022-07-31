الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواطن مشهور برعاية القطط: كل هذا الرزق من الله بسبب إطعامهم (فيديو)
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مواطن مشهور برعاية القطط: كل هذا الرزق من الله بسبب إطعامهم (فيديو)

مواطن مشهور برعاية القطط: كل هذا الرزق من الله بسبب إطعامهم (فيديو)
٠٨:٣١:٥١ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين الذين يشتهرون بتربية القطط وإطعامها داخل مزرعته.

وأظهر الفيديو، المواطن وهو يحمل قطة على أحد كتفيه وهي نائمة ومسترخية بينما هو يسير داخل مزرعته.

وسأله مصور الفيديو :” أيش كل ها الدلال؟”، في إشارة منه إلى ما تجده القطة من راحة ولطف بها من صاحبها، فيرد عليه الرجل:” كل هذا الرزق اللي أنا فيه من الله ثم هم- يقصد القطط وإطعامهم-“.

وحاز الفيديو على إعجاب وإشادات كبيرة من مغردين، داعين له بأن يزيد الله من رزقه بقدر فعل الخير الذي يقوم به.

وحول مكان مزرعة المواطن التي يقوم فيها بتربية القطط، علق مغردون بالقول :” مزرعة الحمدان التراثية”، وقال آخر :” محافظة عنيزه عنده مزرعة وفيها عدد لا نهائي من القطط”.

وتابع :” المصيبة الناس صاروا يرمون القطط عند مزرعته أي أحد يبغى يتخلص من قطته يرميها عند مزرعته على أساس إنه كذا ذمته بريه والرجال ما يقدر إمكانياته ما تسمح يطعم كل هذي القطط لا حول ولا قوة الا بالله”.

وقال آخر :” قرية عنيزة تبعد عن مدينة بريدة حوالي 25″.. وعلق مغرد آخر :” سبحان الله الحمدان يفرق بين قط الشارع وقط البيت إذا شافه ما يعرف ياكل معهم يعزله لحاله بصحن والأعمى والمصاب لهم غرفه يسميها النقاهة يطبب فيهم الله يجعل مايفعله في ميزان حسناته”.

وعلقت مغردة بالقول :” صحيح لما قال كل هالرزق من الله ثم هم.. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.

وعلقت أخرى :” نايمة على كتفه مرتاحه حاسه بالأمان معه الله يجزاه خير.. كيف نايمه على كتفه وهو يمشي عادي يالله يا كريم إنك تكرمه”.

الكلمات الدلالية:
القصيم تربية القطط عنيزة مزرعة الحمداني مواطن سعودي

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