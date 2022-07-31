الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
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فرص

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
٠٨:٣٧:٤٤ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 أخصائي التميز التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس فاعلى.
  •  تخصصات: (إدارة الاعمال، الهندسة، علوم البيئة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات الجودة والتميز التشغيلي.
  •  إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.

أخصائي مشتريات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  •  القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.
  •  القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.
  •  القدرة على إدارة طلبات الشراء.
  •  اجادة التعامل مع برامج ERP   (Oracle).
  •  إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 يوليو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرص وظائف وظائف شاغرة

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