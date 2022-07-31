سلاح الجو الصيني يوجه رسالة خطيرة لأي طائرة تحلق حول «تايوان»

تواصل- وكالات:

على الرغم من تراجع الموقف الأمريكي من زيارة “بيلوسي” رئيسة مجلس النواب الأمريكي لـ تايوان، بعد التهديد الصيني، إلا أن سلاح الجو الصيني أطلق رسالة خطيرة لأي طائرة تحاول الاقتراب من تايوان.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الصيني، شين جينكي، إن تحليق مقاتلاته حول تايوان والتي يصفونها بـ”الجزيرة الثمينة لوطنهم الأم”، تُعزز قدرات بكين على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي أثناء استعراض عسكري جوي، الأحد،، أكد أن لدى الصين الإرادة، والثقة، والقدرة على “حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها”.

ولم يذكر المتحدث باسم سلاح الجو الصيني ما إذا كانت مقاتلات بكين قد حلقت حول تايوان مؤخرًا.

واعتادت الصين على إرسال مقاتلاتها إلى المجال الدفاعي الجوي لتايوان، واضعة البلد الديمقراطي المحكوم ذاتيًا وسكانه الـ24 مليون تحت وطأة ضغط عسكري متصاعد.

وأصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانًا حول رحلة إلى منطقة “الهند والمحيط الهادئ”، مشيرًا أنها ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، دون ذكر زيارة محتملة لتايوان.

وقالت بيلوسي في البيان: “اليوم يسافر وفدنا الممثل للكونغرس إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، لإعادة التأكيد على قوة أمريكا، والتزامها الثابت تجاه حلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة”.