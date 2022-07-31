«شؤون الأسرة»: 3 فوائد لوضع أرقام الطوارئ بمكان ظاهر في المنزل.. هذه أبرزها

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية وضع أرقام الطوارئ في مكان بارز بالمنزل.

وأوضح المجلس، أن ذلك يعد من الخطوات الأسرية المهمة التي تسهم في سرعة تقديم المساعدة عند وقوع الحوادث .

وأوضح المجلس أن أهمية أرقام الطوارئ بمكان بارز تتمثل فيما يلي:

1- تقديم المساعدة

2- إنقاذ الأرواح

3- تخفيف الضرر عند وقوع الحوادث

وأضاف المجس أن أبرز أرقام الطوارئ في المملكة تشمل التالي:

• طوارئ المملكة بدون شريحة 112

• رقم الطوارئ الموحد 911

• الدفاع المدني 998

• الإسعاف 997

• الشرطة 999

• أمن الطرق 996

• حوادث المرور 993

• طوارئ الكهرباء 933