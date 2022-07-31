«شؤون الأسرة»: 3 فوائد لوضع أرقام الطوارئ بمكان ظاهر في المنزل.. هذه أبرزها
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية وضع أرقام الطوارئ في مكان بارز بالمنزل.
وأوضح المجلس، أن ذلك يعد من الخطوات الأسرية المهمة التي تسهم في سرعة تقديم المساعدة عند وقوع الحوادث .
وأوضح المجلس أن أهمية أرقام الطوارئ بمكان بارز تتمثل فيما يلي:
1- تقديم المساعدة
2- إنقاذ الأرواح
3- تخفيف الضرر عند وقوع الحوادث
وأضاف المجس أن أبرز أرقام الطوارئ في المملكة تشمل التالي:
• طوارئ المملكة بدون شريحة 112
• رقم الطوارئ الموحد 911
• الدفاع المدني 998
• الإسعاف 997
• الشرطة 999
• أمن الطرق 996
• حوادث المرور 993
• طوارئ الكهرباء 933
وضع أرقام #الطوارئ في مكان بارز بالمنزل ، من الخطوات الأسرية المهمة التي تسهم في سرعة تقديم المساعدة عند وقوع الحوادث .#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/xw6uTopXMf
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) July 31, 2022