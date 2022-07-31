الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لبنان يتبرأ من فيديو «حزب الله»: لا يمثل موقف الدولة
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دولي

لبنان يتبرأ من فيديو «حزب الله»: لا يمثل موقف الدولة

لبنان يتبرأ من فيديو «حزب الله»: لا يمثل موقف الدولة
٠٧:٠٥:٢١ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تبرأ وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، من مقطع الفيديو الذي نشره “حزب الله” عن إحداثيات منصات استخراج الغاز على الساحل، مؤكدًا أنه “لا يمثل موقف الدولة اللبنانية”.

وفي التفاصيل، نشر “حزب الله”، صباح اليوم، مقطع فيديو يظهر أن منشآت الحفر والتنقيب واستخراج النفط في كاريش تحت مرمى صواريخه.

وحذر “حزب الله” في الفيديو، بصوت أمينه العام، حسن نصر الله، من أن “اللعب بالوقت غير مفيد”.

ونقل موقع قناة “الجديد”، تصريحات وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لافتا إلى أنه “لا يمثل الدولة اللبنانية، وأن وزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفا من المسيرات التي تم إطلاقها سابقا”.

وأشار بو حبيب إلى أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال، أموس هوكشتاين، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، وعدد من الوزراء، مؤكدا أن “الموقف اللبناني موحد لجهة المفاوضات”.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال النفط لبنان وزير خارجية لبنان

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