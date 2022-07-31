الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«النيابة العامة»: 50 ألف ريال غرامة والسجن 3 سنوات لمن سحب شيكا لا مقابل له
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«النيابة العامة»: 50 ألف ريال غرامة والسجن 3 سنوات لمن سحب شيكا لا مقابل له

«النيابة العامة»: 50 ألف ريال غرامة والسجن 3 سنوات لمن سحب شيكا لا مقابل له
٠٦:٤٦:٤٧ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على أن الشيك أداة دفع ووفاء، مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، ويحل محل النقود في المعاملات، وتقوم الجريمة بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قائم في تاريخ السحب.

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
يعاقب بـ :

ـ بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ـ غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.

وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

 

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