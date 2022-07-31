الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
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دولي

بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
٠٦:٢٩:٢٧ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، انهيار جزء من صوامع مرفأ بيروت، مساء الأحد، عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

اللقطات أظهرت، لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وكانت صوامع المرفأ شاهدة على الانفجار المدمر الذي وقع في أغسطس 2020، وأودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

وجاءت الانهيارات الحديثة، بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

ورغم الانفجار الذي نجم عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، إلا أن الصوامع بقيت صامدة وحمت المنطقة الغربية من بيروت من أضرار كبيرة كادت تلحق بها.

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انهيار صوامع الحبوب صوامع الحبوب لبنان مرفأ بيروت

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