فلكية جدة: ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة يوم الثلاثاء

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة صبيحة يوم الثلاثاء وقبيل شروق الشمس، بمشيئة الله.

وقالت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: يرصد بسماء المملكة صبيحة يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 وقبل شروق الشمس ببضع ساعات اقتران المريخ و أورانوس”.

وأوضحت فلكية جدة، أنه سيفصل بينهما درجة واحدة ما يعني إمكانية رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار.

وتابعت الجمعية الفلكية بجدة “عند استخدام منظار بمقاس 10×35 سيكون مناسباً ؛ ولكن مقاس 10×50 سيجعل أورانوس أكثر إشراقًا”.