الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رقم 1.. ما هو المرض الذي يموت به الكويتيون أكثر من غيره؟
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صحة

رقم 1.. ما هو المرض الذي يموت به الكويتيون أكثر من غيره؟

رقم 1.. ما هو المرض الذي يموت به الكويتيون أكثر من غيره؟
٠٦:٢٣:٣٧ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

كشفت عضو جمعية القلب الكويتية، د.هند الشومر، اليوم الأحد، أن أمراض القلب، تحتل المرتبة الأولى في أسباب الوفيات محلياً.

وفي تصريحات لواكلة الأنباء الرسمية الكويتية “كونا”، أوضحت “الشومر”، أن جمعية القلب تواجه تحدي خفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب من خلال التوعية والإجراءات الوقائية المبكرة بما يتسق والتزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات ذات الصلة بصحة القلب المندرجة ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي تشارك الجمعية في وضع وتنفيذ استراتيجياتها وخططها.

وأفادت بأن الجمعية تعمل على استقطاب الكوادر الوطنية في المجال الصحي وأصحاب المبادرات لتنفيذ مشروعاتهم البحثية والتوعوية للتصدي لعوامل الخطورة لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية مثل التغذية غير الصحية والخمول البدني والتدخين والتوتر.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الكويت جمعية القلب وفيات الكويت

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