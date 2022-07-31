الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول يوما كاملا (فيديو)
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تواصل لايت

إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول يوما كاملا (فيديو)

إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول يوما كاملا (فيديو)
٠٦:٠٤:٣٥ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بفضل من الله ونعمة تم إنقاذ طفل موريتاني علق في سد غمرته السيول لأكثر من 24 ساعة؛ بعدما توجه رفقة مجموعة من أصدقائه إلى سد بومديد، حيث تعودوا على السباحة هناك.

وحسب تقارير إعلامية محلية موريتانية؛ فالطفل يطلق عليه اسم “شبو” يبلغ من العمر 11 عاما، ومن عادته أن يسبح هو وأصدقاء له في مياه سيد بومديد، لكن أمس السبت كانت السيول شديدة فباغتته فجأة وحاصرته من كل الجوانب.

بعدها استطاع شبو أن يتعلق بأسطوانة من الخرسانة، يقف عليها في انتظار النجدة؛ وظلت السيول تغمر المكان لساعات عديدة، فيما كان محمد أحمد ولد محمد ملازما للأسطوانة.

وبعدما أبلغ أصدقاءه عن الأمر؛ بدأت المواطنون يتوافدون على المكان؛ حيث حاول بعضهم إنقاذ “شبو”، فيما كان آخرون يوجهون نداءات ودعوات للطفل الصغير ليقاوم النوم.

وبقي الحال على ما هو عليه حتى صباح اليوم الأحد، حين أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية أن فرق الإنقاذ وصلت سد بومديد لإنقاذ الولد العالق.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز صحفي، أن خطوات الإنقاذ تسير بوتيرة متسارعة؛ بعدها أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على حسابه الرسمي في تويتر، نجاح جهود إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد.

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