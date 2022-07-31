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بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد جريان للسيول بمحافظات شمال الرياض
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محليات

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد جريان للسيول بمحافظات شمال الرياض

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد جريان للسيول بمحافظات شمال الرياض
٠٥:٤٨:٤٦ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظات شمال منطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة شمال منطقة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما شهدت أحياء أشيقر بمحافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد مساء اليوم الأحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض برد سيول شمال الرياض

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