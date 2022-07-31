الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
5500 طيار في «لوفتهانزا» الألمانية يهددون بالإضراب لهذا السبب
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دولي

5500 طيار في «لوفتهانزا» الألمانية يهددون بالإضراب لهذا السبب

5500 طيار في «لوفتهانزا» الألمانية يهددون بالإضراب لهذا السبب
٠٥:٤٢:٣٣ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هدد الطيارون العاملون في شركة “لوفتهانزا” الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة أجورهم.

واعتبر اتحاد “قمرة القيادة” في بيان أن “هذا مؤشر لا يمكن تجاهله”؛ مؤكدا أن خطر وقف تشغيل طائرات “لوفتهانزا” ازداد، لكن نتيجة المشاورات “لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب”.

وذكرت النقابة أنها ستعيد فورا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليا مع الإدارة “مع دعم أكبر” من أعضائها.

ويوجد في “لوفتهانزا” حوالى 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن؛ ويعد اتحاد “قمرة القيادة” النقابة الوحيدة الممثلة لهم.

وصوّت 97.6 بالمئة من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3 بالمئة بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن.

ويطالب الطيارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، يتبعه تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم.

الكلمات الدلالية:
إضراب الطيارين شركة ألمانية طيران أوروبا لوفتهانزا

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