أمطار غزيرة على حي النرجس شمال الرياض (فيديو)

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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على حي النرجس شمال الرياض، اليوم الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وونشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثق من خلاله هطول الأمطار على حي النرجس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.