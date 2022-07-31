رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن الدول التي ستزورها.. ما موقف تايوان؟

تواصل – وكالات :

أصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانًا حول رحلتها إلى منطقة “الهند والمحيط الهادئ”، رفقة أعضاء بالكونجرس وهي الزيارة التي حذرت الصين من وصولها إلى تايوان.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، دون ذكر زيارة محتملة لتايوان.

وقالت بيلوسي في البيان: “اليوم يسافر وفدنا الممثل للكونغرس إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، لإعادة التأكيد على قوة أمريكا، والتزامها الثابت تجاه حلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة”.