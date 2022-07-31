الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن الدول التي ستزورها.. ما موقف تايوان؟
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دولي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن الدول التي ستزورها.. ما موقف تايوان؟

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن الدول التي ستزورها.. ما موقف تايوان؟
٠٥:٣٧:٥٨ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات :

أصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانًا حول رحلتها إلى منطقة “الهند والمحيط الهادئ”، رفقة أعضاء بالكونجرس وهي الزيارة التي حذرت الصين من وصولها إلى تايوان.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، دون ذكر زيارة محتملة لتايوان.

وقالت بيلوسي في البيان: “اليوم يسافر وفدنا الممثل للكونغرس إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، لإعادة التأكيد على قوة أمريكا، والتزامها الثابت تجاه حلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة”.

الكلمات الدلالية:
الصين بيلوسي تايوان مجلس النواب الأمريكي

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